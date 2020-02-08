مريم أوزرلي غداً في الأوسكار ولكنها مستاءة لهذا السبب!!

ميرنا وليد - بيروت - تلقت الممثلة التركية ​مريم أوزرلي​ دعوة من قِبل طبيب التجميل الخاص بها لترافقه لحضور حفل توزيع جوائز ​الأوسكار​ الذي سيقام يوم غد الأحد، ودعوته هذه جاءت عقب زيارتها له أثناء تواجدها في مدينة لوس أنجلوس من أجل إقامةِ عدد من جلسات التصوير الخاصة بأغلفة المجلات.

وأشارت عدة صحف تركية، أن أوزرلي لم تكن راضية عن هذه الدعوة، ويعود السبب في ذلك إلى أنها لم تحصل على الدعوة الخاصة والتي تتضمن بالإضافة إلى حضور الحفل، جوائز كثيرة تقدر بـ 215 ألف دولار، وهي الدعوة التي عادة ما تقدم للمرشحين للجائزة وليس للضيوف.

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