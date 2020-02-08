تولاي هارون تهاجم نقابة الفنانين السوريين بسبب نشرها لإسمها الحقيقي

ميرنا وليد - بيروت - هاجمت الممثلة السورية ​تولاي هارون​ نقابة الفنانين السوريين على خلفية الإنتخابات التي ستشهدها النقابة قريباً، والتي ترشحت عليها هارون، وذلك بسبب نشر النقابة لإسمها الحقيقي وليس لإسمها الفني المعروفة به.

وكتبت هارون عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً:"جاوبوني وبصراحة.. انتوا خايفين عالنقابة ولاخايفين عالكرسي.

أضافت: نحنا كأعضاء حقنا نترشح للنقابة متلنا متلكم يلي صرلكن عشرين سنة قاعدين وما انجزتوا شي ولا رح تنجزوا لانو سبق السيف العذل، في القانون الجديد يلي قريتو.. في مادة عن الانتخابات بتقول في لجنة انتخابية مشكلة من عضو مجلس مركزي وعضوين من الفرع.. لحد هون اوكي".

تابعت:" نزلت انا ورفقاتي ورشحنا واللجنة اجتمعت وقررتوا ترشحنا.. لحد هون شكرا... وما نزلتوا لائحة المرشحين على صفحة النقابة او الفرع.. قلنا عادي خايفين مننا ومن انو الفنانين تنزل تنتخبنا ومع هيك ماحكينا لانو حملتنا الانتخابية عم نقودها بنفسنا.. بس انكم تنزلوا اسمائنا الحقيقية وغير الفنية.. فهون اسمحولنا قلكم عيب".

وقالت:"نحنا مو مرشحين لمجلس الشعب لحتى ينزل اسم الحقيقي.. انا بنقابتي واسمي الفني تولاي مو سناء والفنانة سحر فوزي باسمها الكبير مو سحر فوزي طموق، والفنان القدير عصمت رشيد مو عصمت علي".

واختتمت قائلةً:" انا بحمل المسؤولية الكاملة للجنة الانتخابات يلي ماخدت بعين الاعتبار اسمنا الفني يلي اكبر من عمرها وبطالبكم بتعديل الاسم لاني مرشحة لنقابتي".

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