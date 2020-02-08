تراند اليوم : بالفيديو.. “داليا البحيري” بالحجاب و هي تؤدي مناسك العمرة

تداول نشطاء على “إنستغرام” مقطع فيديو؛ كانت الفنانة داليا البحيري قد نشرته على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها بـ”إنستغرام”، وهي تؤدي مناسك العمرة أثناء تواجدها هذه الأيام في المملكة العربية السعودية، وتحديداً في المدينة المنورة.

وظهرت البحيري في المقطع وهي ترتدي الحجاب، وتخاطب جمهورها مؤكدة أنها كما تشاركهم في أغلب لحظات حياتها، أرادت مشاركتهم وهي متواجدة في هذا المكان، بالقرب من مسجد الرسول، ودعت الله أن يحقق للجميع كل ما يتمنون ويدعون الله به.

يذكر أن البحيري انتهت من تصوير دورها في مسلسل “فلانتينو”، الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام، ويشاركه البطولة كل من دلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، ومن المقرر عرضه ضمن سباق الدراما الرمضاني القادم, وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

يذكر أن مسلسل “فلانتينو” كان تأجل عرضه رمضان الماضي بسبب عدم الانتهاء من تصويره في الموعد المحدد، وهو ما دعا الزعيم عادل إمام لأن يقرر تأجيل العرض لهذا العام حتى لا يؤثر ضيق الوقت في العمل.