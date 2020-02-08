تراند اليوم : هشام جمال يقدم هدية جديدة لجمهور الاهلي

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي على Facebook، عن مشروع جديد سيتم تقديمه من خلال المنتج هشام جمال، المستشار الفني لقناة النادي، في وقت قريب.

يشار إلى أن هشام جمال، شارك في إنتاج مسلسل “بدل الحدوتة 3” الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني ‏الماضي عبر قناة‎ ‎‏”‏cbc‏”، والذي قدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات ‏مقسمة على مدار الشهر‎.‎

شارك في بطولة المسلسل كل من دنيا سمير غانم، ووالدها سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، شيماء ‏سيف، عمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج سينرجي وروزناما‎.‎