تراند اليوم : السينما المستقلة يعرض “سد خانة” و”لمسة” ٨ فبراير بالأوبرا

يواصل نادي السينما المستقلة بالقاهرة، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، فعالياته يوم السبت الموافق ٨ فبراير في تمام السابعة مساء، بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يتم عرض كل من فيلم “سد خانة” للمخرج “فادي خزبك”، وفيلم “لمسة” للمخرجة “دنيا الزاهر”، وفيلم “لطشة نور” للمخرج “داني جمال”، وفيلم “الونس” للمخرجين” لوستين خزليان ودميانا نصري”، وفيلم “12 ساعة” إخراج “معتز الدهشان”.

وتعقد ندوة عقب عرض الأفلام، يستضيف خلالها النادي الصحفي الناقد الكبير خالد عيسي، لمناقشة الأفلام وسوف يدير الندوة الناقد السينمائي أحمد النبوي.

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة، يقيمه المركز القومي للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، السبت الثاني من كل شهر، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.