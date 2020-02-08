خاص- مازن معضم عازف بيانو في “من الآخر”

انضم الممثل مازن معضم الى فريق عمل مسلسل “من الآخر” المقرر عرضه في رمضان 2020 على قناة دبي، بطولة ريتا حايك، بديع ابو شقرا، معتصم النهار، سينتيا ساموئيل، هيام أبو شديد وغيرهم. إنتاج صبّاح إخوان.

المسلسل ينطلق تصويره قريباً جداً في بيروت، تدور فكرته ضمن إطار دراميّ إجتماعيّ تبدأ قصّته بنهاية علاقة وبداية أخرى في حالة غريبة تجمع الشخصيّات الثلاث وسط وضع عائليّ صعب يتحكّم بالجميع. وهو من كتابة أياد ابو الشامات الذي أنهى كتابة المُسلسل الذي سيُخرجه شارل شلالا.

وفي دردشة مع “الخليج 365” عبّر الممثل مازن معضم عن اعجابه الشديد بالنص خاصة أنه جديد وليس بسهل ويتطلب مجهوداً تمثيلياً من كل الممثلين. وأكد “معضم” انها المرة الاولى التي يقدم فيها هذه الشخصية التي ستترك اصداءً ايجابية واثراً طيباً عند المشاهدين وهذا أكثر ما حمسه لقبول الدور المميز والنافر، بالاضافة الى كل المقومات الأخرى من أسماء الممثلين وشركة الصبّاح التي يتعامل مها للمرة الاولى، المخرج شارل شلالا والكاتب أياد ابو الشامات.

وحول الشخصية التي سيقدمها في المسلسل، كشف “معضم” الى أنه سيلعب دور عازف بيانو ومؤلف مقطوعات موسيقية تجمعه علاقة حب بـ سينتيا سامويل التي تلعب دور خطيبته.

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يتعرض “مازن” خلال أحداث المسلسل الى حادث كبير تضع علاقة الحب هذه في صراع. وأكتفى معضم بالكشف عن هذه التفاصيل، طالباً من المشاهدين انتظار العرض. متمنياً ان يحب الجمهور العمل والدور.

وكشف مازن الى انه سيتلقى بعض الدروس في العزف على البيانو وقريباً سيبدأ التصوير.

وحول تعامله للمرة الاولى مع شركة الصبّاح، عبّر عن سعادته في التعامل مع الشركة أول مرة خاصة انها شركة عريقة لديها تاريخ وانتشار كبيرين وهو متحمس للعمل معهم.

عبّر مازن عن محبته لـ صادق الصبّاح كاشفا ان هناك محبة متبادلة بينهما منذ زمن ولكن لم يتم النصيب ان يتعاملا مع بعضهما من قبل، والآن تم التعاون والبداية جميلة. كما أكد ان العمل مع لمى الصبّاح لذيذ جداً وارتاح بالعمل معها.

من جهة أخرى، يصوّر مازن معضم مسلسل بعنوان “مرايا الروح” انتاج مركز بيروت الدولي سيعرض في رمضان 2020 على شاشة “المنار”، ويضم مجموعة كبيرة من الممثلين. وتدور أحداثه حول تأثير مواقع التواصل على حياة الناس ان كانت زوجية أو عائلية.