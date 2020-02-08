أحلام تقوم بهذه الخطوة للمرة الأولى

بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على حفلها في اوبرا دبي خاصة أنها كانت أول فنانة عربية تقف على هذا المسرح العريق، أطلقت النجمة الاماراتية احلام وثائقياً حول هذا الحفل والتحضيرات التي رافقته.

وتعتبر هذه هي المرة الاولى التي تقوم أحلام بهذه الخطوة اللافتة لتوثيق أجمل اللحظات التي رافقت حفلتها الكبيرة والناجحة في اوبرا دبي والتي وصفتها بالخطوة الأروع في مسيرتها الفنية.

في نفس السياق، كتبت أحلام في تغريدة عبر حسابها الخاص على موقع تويتر: “فخورة بهذه الليلة اوبرا دبي أعطيتها كل مجهود من كل قلبي لجمهوري لذا قررت ان هذه الحفلة يجب ان ترى النور، حفل عظيم كجمهوري الذي يستحق مني دائماً الجميل اخترت أهم مقتطفات من حيث الفرقة الموسيقية المسرح الاضاءة الصوت الهندسة الغرافيكس واخترت اهم المسارح اوبرا دبي”.

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وتابعت أحلام: “حصرياً كواليس حفلي في اوبرا دبي شيء لم تشاهدوه، هذه الحفلة كانت الخطوة الاروع في مسيرتي الفنية حيث اني اقمت هذا الحفل بعد ان أسست شركة خاصة بي لأتوج مسيرة حافلة في بلادي الامارات اوبرا دبي اردت ان ترى هذه الحفله النور لذا اهديكم اياها”.

نذكر في هذا السياق، مشاركة اللبنانية جويل فاضل زوجة المؤلف الموسيقي ميشال فاضل في اعداد الحفل لناحية “الغرافكس” الفخمة والراقية التي واكبت الحفل في الخلفية ما زاده رونقاً وهيبة.

من جهة أخرى، تعمل أحلام على ألبومها القادم والذي يتميز بأغانيه الطربية والذي يحتوي على 16 أغنية.