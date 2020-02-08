القاهرة - لايف ستايل
أثارت النجمة العالمية مادونا الجدل مجددا بسبب حفلها الغنائي في مسرح London Palladium ضمن جولتها العالمية Madame X الذي أقيم الأربعاء الماضي، بسبب خلافاتها مع مسؤولي المسرح. وبدأت الازمة عندما صعدت مادونا على المسرح مجددا بعد انتهاء فقرتها الغنائية وقالت: "أعلم أن هناك ستارة حديدية تنتظرني، بعض الكلابشات آمل أن يعتقلني أحدهم" لافتة الى مسؤولي المسرح.
وزعمت مادونا ان ليس لديها وقت كافي للغناء لأن هناك حذر تجول في المسرح ، مصرحة بطريقة ساخرة: "وضعني على ساعة التوقيف stop watch". ونشرت مادونا فيديو وهي تواصل الغناء مع فرقتها على المسرح رغم اسدال الستار اثناء غنائها في تمام الساعة 11 مساءً .
قد يهمك أيضا:
مادونا تواجه خلافا قانونيا مع طليقها بعد مواعدتها لشاب صغير
مادونا تعلن عن حفلين جديدين في البرتغال
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل مطالبة مادونا بالقبض عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.