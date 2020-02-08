تعرف على تفاصيل مطالبة مادونا بالقبض عليها

أثارت النجمة العالمية مادونا الجدل مجددا بسبب حفلها الغنائي في مسرح London Palladium ضمن جولتها العالمية Madame X الذي أقيم الأربعاء الماضي، بسبب خلافاتها مع مسؤولي المسرح. وبدأت الازمة عندما صعدت مادونا على المسرح مجددا بعد انتهاء فقرتها الغنائية وقالت: "أعلم أن هناك ستارة حديدية تنتظرني، بعض الكلابشات آمل أن يعتقلني أحدهم" لافتة الى مسؤولي المسرح.

وزعمت مادونا ان ليس لديها وقت كافي للغناء لأن هناك حذر تجول في المسرح ، مصرحة بطريقة ساخرة: "وضعني على ساعة التوقيف stop watch". ونشرت مادونا فيديو وهي تواصل الغناء مع فرقتها على المسرح رغم اسدال الستار اثناء غنائها في تمام الساعة 11 مساءً .

قد يهمك أيضا:

مادونا تواجه خلافا قانونيا مع طليقها بعد مواعدتها لشاب صغير

مادونا تعلن عن حفلين جديدين في البرتغال