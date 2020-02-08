منى ممدوح تشعل الـ سوشيال ميديا بفستان جلد

نشرت الفنانة منى ممدوح صورة جديدة، من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وارتدت منى ممدوح فستانا أزرق جلد، وامتاز بكم واحد فقط مكشوف، واختارت تسريحة الشعر الأسود المنسدل مع ماكياج جريء.

يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة منى ممدوح مشاركتها في فيلم "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان. كما شاركت منى ممدوح فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، ومن تأليف وإخراج محمد عادل.

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