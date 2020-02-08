أحمد حلمي يتفاوض على العودة إلى المسرح

دخلت إدارة أحد المسارح في مفاوضات جادة خلال الفترة الماضية مع الفنان أحمد حلمي من أجل تقديم عمل مسرحي جديد.

وتركت إدارة المسرح الحرية لحلمي في اختيار الأبطال والنص الذي يقدمه للجمهور، خاصة وأن أحمد حلمي لم يقدم للجمهور سوى مسرحية واحدة هي "حكيم عيون".

وعلمنا أن أحمد حلمي لم يحسم قراره بعد في الموافقة على تقديم المسرحية من عدمه خاصة وأنه من المقرر أن يعرضها في البداية في المملكة العربية السعودية.

وكشف مصدر مقرب من حلمي عن أسباب تردده في الموافقة على العرض، وهو احتياج المسرح إلى تفرغ وهو ما يتعارض مع تقديمه لأي عمل آخر، حيث ينشغل حلمي حاليًا بتجهيزات فيلمه السينمائي الجديد، ومن المنتظر أن يعرضه في عيد الأضحى المقبل ويعود خلاله حلمي إلى الكوميديا.

ويواصل حلمي تحضيرات العمل مع أحد الكتاب الشباب خلال هذه الفترة خاصة وأن الفيلم من فكرته، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن بداية تصويره خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

أحمد حلمي يستعيد ذكريات فترة "المراهقة" وتعليق يفتح باب السخرية عبر "تويتر"

أحمد حلمي يشيد بالهضبة عمرو دياب