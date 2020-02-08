شاهد كارمن سيلمان تقبل زوجها على الهواء

نشرت الفنانة كارمن سليمان فيديو برفقة زوجها مصطفى جاد من حلقتهم أمس في برنامج "معكم مني الشاذلي" الذي يذاع على قناة "cbc"، على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "instgram".

وظهرت كارمن سليمان في الفيديو وهي تقبل زوجها على الهواء، وعلقت على الفيديو قائلة: "كنت مبسوطة اوي النهاردة ان مصطفي كان معايا في الحلقة وعايزين نعرف رأيكم في الحلقة بحبك يا مصطفي ياجاد".

ومن ناحية أخرى طرحت مؤخرا المطربة كارمن سليمان ، فيديو كليب أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "بصاتك" وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة بها على قناة "يوتيوب"، وقد شاركها زوجها الملحن مصطفى جاد، بالظهور ضمن أحداث الكليب.

وتقول كلمات الأغنية: مطبقالك بقالي يومين .. بفكرلك في مدخل سهل .. أقولك منه على حاجتين .. مخلوش عندي أصلًا عقل.

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