شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج تامر محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت صباح اليوم النجمة منى زكى تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، تأليف وإخراج تامر محسن، داخل استديو الأهرام، على أن يستمر التصوير داخل الديكور الداخلى لمدة 5 أيام، حيث تجمع المشاهد الاولى بين منى زكى ومحمد فراج.

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب منى زكى كل من محمد فراج، ومحمد ممدوح، إذ يعد المسلسل التعاون الأول بين منى زكى ومحمد ممدوح في عمل درامى بينهما، حيث كانت آخر أعمال ممدوح مسلسل "قابيل" الذى عرض في رمضان الماضى، للمخرج كريم الشناوى، وتأليف مصطفى صقر سيناريو وحوار محمد عز الدين، وشارك في بطولة المسلسل كل من محمد فراج وأمينة خليل، وعلى الطيب وأحمد كمال ونهى عابدين وآخرون.

منى زكى تستأنف تصوير فيلم "العنكبوت"، مع أحمد السقا وظافر العابدين، ومن إخراج، أحمد نادر جلال، خلال الأيام المقبلة ،حيث يتبقى 10 أيام وينتهى تصوير الفيلم ، ومن المقرر أن يُطرح فى السينمات فى عيد الفطرالمقبل، كما انتهت منى زكى مؤخرا من تصوير فيلمها "الصندوق الأسود"، ويشاركها البطولة محمد فراج ومصطفى خاطر، إخراج محمود كامل.

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وفى سياق آخر، كان مغنى المهرجانات حسن شاكوش قد أهدى أغنية "بنت الجيران" للنجمة منى زكى، مشيرا إلى أنه يعشقها ويحب فنها، ولذلك قرر أن يهدى تلك الأغنية لها، كما عبر عن سعادته عندما ردت منى زكى عليه ووجهت الشكر له عبر خاصة "الاستورى" بـ إنستجرام، قائلة: "شكرا يا حسن أوى، أنت كمان بحب أغانيك وصوتك والأغنية دى أحلى هدية.. شكرا يا أبو على كل الشكر".

وأشار شاكوش إلى أن منى زكى من النجمات اللاتى يحتفظن بنجوميتهن منذ ظهورها على الساحة الفنية، ويتابعها خاصة أنها تتمتع بشعبية كبيرة فى الوسط الفنى، موضحاً أن يتابع أغلب أعمالها السينمائية والدرامية .

وكانت أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش ومعه عدد من المطربين، قد حققت نجاحا كبيرا، وأصبحت منتشرة فى أوساط الشباب بشدة، ويتم طلبها خصيصاً فى الأفراح والمناسبات والسهرات، وتجاوز عدد مشاهدتها 44 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.