شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور .. جاستين بيبر في كليب جديد يحمل اسم "Intentions" مع كوافو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق النجم العالمي جاستين بيبر كليب جديد يحمل اسم " Intentions " مع المغني كوافو ، و الكليب من إخراج مايكل دي راتنر ، وجاء إطلاق جاستين بيبر للأغنية قبل أيام معدودة من إطلاق ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم" Changes " ، و من المقرر إطلاقة يوم 14 فبراير الجاري بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب .

استطاع كليب " Intentions " أن يحقق نسبة مشاهدة كبيرة علي " يوتيوب" ، حيث وصلت نسبة المشاهدة الي أكثر من 14.4 مليون مشاهدة .

من جهة أخري حل النجم العالمي جاستين بيبر ضيفا علي برنامج " Fresh Out Live "على قناة MTV في مدينة نيويورك و ذلك من أجل الترويج لألبومه الجديد " Changes " .

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وقد فاجئ جاستين بيبر مغني "Yummy" البالغ من العمر 25 عاما إحدي معجباته ، حيث تبرع بمبلغ 100000 دولار و جاءت خطوة التبرع بهدف نشر الوعي بالصحة العقلية ، و هو الخبر الذي تداولته العديد من المواقع الفنية ، و من ابرزها " جاست جيرد " و " nypost " و غيرهم .

يذكر أن النجم العالمى جاستين بيبر أثار ضجة كبيرة علي المواقع الفنية الشهيرة و الـ social media مؤخرا وذلك بعد أن أعلن مرضه، وهو الخبر الذى تداوله عدد كبير من المواقع الفنية العالمية، وقد أعلن موقع العمل الوثائقي الذي اطلقه النجم العالمي جاستين بيبر يعرض فيه تفاصيل أزمته الصحية، والذي بدء بثه على موقع يوتيوب الاثنين 27 يناير الماضي ، و العمل يضم 10 حلقات ستحمل الكثير من المفاجآت لمحبي ومعجبي جاستين بيبر حول العالم .











