شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة يسرا تنعي الراحل لينين الرملى: فقدنا أحد أهم أعمدة المسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة يسرا، الكاتب المسرحى الكبيرالراحل لينين الرملى، والذى رحل عن عالمنا ظهر أمس الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض، وهو أحد كتاب المسرح المهمين فى تاريخ الفن المصرى قائلة:" فقدنا أحد أهم أعمدة المسرح المصري.. في جنة الخلد أيها المبدع والمفكر الكبير".

وقالت يسرا في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر :"البقاء لله في الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي.. فقدنا أحد أهم أعمدة المسرح المصري.. في جنة الخلد أيها المبدع والمفكر الكبير.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



يسرا

ويقام عزاء الكاتب الكبير لينين الرملى بمسجد عمر مكرم بعد غد الاثنين، بعد أن ودع عالمنا أمس الجمعة، بدأ مسيرته بالتعاون مع الفنان محمد صبحى وقدما للمسرح المصرى روائع الأعمال.

Advertisements

ونعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات، الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملى الذى غيبه الموت الجمعة عن عمر يناهز 75 عاما،

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم إنه برحيل لينين الرملى ودع فن التأليف المسرحى أحد العباقرة من أكثر الأقلام تحضراً وتدفقاً بالمثل والقيم الإنسانية السامية، واضافت ان أعماله شكلت علامات بارزة فى المسرح المصرى والعربى متمنية ان يتغمد الله روحه برحمته الواسعة ويلهم اسرته و زوجته الكاتبة والمخرجة فاطمة المعدول الصبر والسلوان.

الكاتب الكبير من مواليد فى 18 أغسطس عام 1945 فى القاهرة، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس فى النقد الأدبي، تجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا فى مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام ومحمد صبحي.

كتب لينين أشهر المسرحيات التى مازالت حاضرة فى ذهن الجمهور حتى الآن، ويتم إعادة عرضها باستمرار خاصة فى المناسبات، مثل سك على بناتك للمهندس وتخاريف ووجهة نظر لصبحي، كما كتب للزعيم سلسلة بخيت وعديلة وهاللو أمريكا ومسلسل حكاية ميزو لسمير غانم وبرج الحظ لمحمد عوض.