إفتتاح المستشفى الثاني لاستقبال مصابي فيروس كورونا في الصين

كتب امير فتحي في السبت 8 فبراير 2020 05:55 مساءً - كشفت وسائل إعلام رسمية صينية عن بدء العمل اليوم السبت في المستشفى التخصصي الثاني لعلاج فيروس ” كورونا ” والذي أطلق عليه إسم ” ليشانشان ” والذي تم بناؤه في مدة قصيرة جدا في مدينة ووهان الصينية التي تعتبر مركز انتشار الفيروس القاتل .
وتقع المستشفى على بعد 25 ميلا من مستشفى ” هوشانشان ” والذي تم الانتهاء من بنائه في 10 أيام فقط لمكافحة فيروس ” كورونا ” ويتسع لـ 1600 سرير .
ووصلت المجموعة الأولى من العاملين الطبيين إلى مستشفى ليشانشان وبدأوا بالاستعداد لاستقبال المرضى الذين ثبتت عليهم أعراض المرض .
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