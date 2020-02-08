الممثلة الكويتية جواهر تكشف عن إصابتها بمرض قاتل

السبت 8 فبراير 2020

كشفت الفنانة الكويتية جواهر عن إصابتها بمرض قاتل هو مرض السرطان، وذلك في تطور سريع لحالتها الصحية .



وكان حساب هيئة المشاهير، قد أعلن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الفنانة الكويتية جواهر تعالج من مرض السرطان.

Advertisements

وأورد الحساب صوراً من حساب الممثلة الكويتية جواهر على “سناب شات”، وفي إحدهاه تطلب من الله الشفاء، وأن يكتب اسمها مع المتعافين من المرض .

وعلى صورةٍ أُخرى التقطتها “جواهر” من داخل غرفتها بالمستشفى حيث ترقد، كتبت: “يأتي بها الله . إن الله لطيف خبير”.