فن ومشاهير

الممثلة الكويتية جواهر تكشف عن إصابتها بمرض قاتل

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 8 فبراير 2020

كشفت الفنانة الكويتية جواهر عن إصابتها بمرض قاتل هو مرض السرطان، وذلك في تطور سريع لحالتها الصحية .

 

وكان حساب هيئة المشاهير، قد أعلن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الفنانة الكويتية جواهر تعالج من مرض السرطان.

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وأورد الحساب صوراً من حساب الممثلة الكويتية جواهر على “سناب شات”، وفي إحدهاه تطلب من الله الشفاء، وأن يكتب اسمها مع المتعافين من المرض .

 

وعلى صورةٍ أُخرى التقطتها “جواهر” من داخل غرفتها بالمستشفى حيث ترقد، كتبت: “يأتي بها الله . إن الله لطيف خبير”.

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