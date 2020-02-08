- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة الكويتية جواهر تكشف عن إصابتها بمرض قاتل والان مع التفاصيل
السبت 8 فبراير 2020
كشفت الفنانة الكويتية جواهر عن إصابتها بمرض قاتل هو مرض السرطان، وذلك في تطور سريع لحالتها الصحية .
وكان حساب هيئة المشاهير، قد أعلن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الفنانة الكويتية جواهر تعالج من مرض السرطان.
وأورد الحساب صوراً من حساب الممثلة الكويتية جواهر على “سناب شات”، وفي إحدهاه تطلب من الله الشفاء، وأن يكتب اسمها مع المتعافين من المرض .
وعلى صورةٍ أُخرى التقطتها “جواهر” من داخل غرفتها بالمستشفى حيث ترقد، كتبت: “يأتي بها الله . إن الله لطيف خبير”.
كانت هذه تفاصيل خبر الممثلة الكويتية جواهر تكشف عن إصابتها بمرض قاتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.