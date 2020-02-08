"بم بم" تهدد محمد رمضان بالحبس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدّم محامٍ مصري يدعى أيمن محفوظ بلاغاً للنائب العام المصري، يتهم فيه الفنان محمد رمضان بالترويج لأعمال مخالفة للآداب العامة عبر كليب أغنيته الأخيرة "بم بم".
وطالب محفوظ بالتحقيق في البلاغ واتخاذ اللازم قانونياً تجاه رمضان والمسؤولين عن إنتاج الأغنية، مشيراً إلى أن اتهامه لمحمد رمضان يتوافق مع القانون رقم 63 لسنة 1976 وعقوبته تصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة.
وطرح رمضان أغنيته الأخيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" في نهاية يناير/كانون الثاني.
ولم يكن هذا البلاغ هو الأول الذي يُقدم ضد الفنان المصري؛ إذ إنه في أغسطس/آب حُرر محضر ضد نقابة المهن الموسيقية والفنان محمد رمضان، اعتراضاً على الملابس التي ارتداها في إحدى حفلاته الغنائية بمدينة الساحل الشمالي.
وفي مارس/آذار، قدّم المحامي المصري سمير صبري بلاغاً للنائب العام يتهم فيه رمضان بالإساءة البالغة لشباب وفتيات مصر لرقصه في إحدى حفلاته الغنائية عارياً، معتبراً أن هذا التصرف "يدمر الذوق العام المصري".
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