ملكة جمال لبنان وشقيقتها التوأم تحتفلان بعيد ميلادهما

احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة رينا شيباني وشقيقتها التوأم “رومي” بعيد ميلادهما الـ 29 والذي يصادف يوم 7 شباط/فبراير من كل عام.

واطفأت رينا مع رومي شمعة عيد ميلادهما وسط احتفال صغير، حيث قامت رينا بنشر صورة لها على حسابها الخاص عبر موقع انستغرام تجمعها مع شقيقتها “رومي” من اجواء الاحتفال لتتشارك بهذه اللحظات السعيدة مع متابعيها. وقد تلقّت الملكة وشقيقتها سيلاً من المعايدات والمشاركات منهم متمنين لهما دوام النجاح.

نشير ان رينا كانت قد انتخبت ملكة جمال لبنان لعام 2012 وحلت رومي شقيقتها التوأم وصيفة اولى لها.

لا بد من الإشارة الى أن رينا شيباني وشقيقتها التوأم استطاعتا خطف الانظار بجمالهما وطلتهما وأناقتهما حيث شاركتا منذ انتخابهما بالعديد من الاعلانات فقط، واختارت كل واحدة منهما أن تكمل باختصاصها، “رينا” حصلت على ماجستير في الهندسة الداخلية من جامعة الروح القدس – الكسليك (USEK)ورومي هي اخصائية تغذية وصحة عامة.