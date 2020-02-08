جنيفر لوبيز تسرق الأضواء في عرض توم فورد مع خطيبها

استطاعت النجمة العالمية جنيفر لوبيز ان تسرق الأضواء خلال حضورها عرض المصمم توم فورد لأزياء خريف 2020 الذي أقيم في لوس انجلوس، معلناً انطلاق عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد حفل توزيع جوائز الأوسكار.

حضر عرض “فورد” مساء يوم الجمعة مجموعة كبيرة من المشاهير أبرزهن رينيه زيلويغر، مايلي سايرس، أنا وينتر، كيت هدسون، جنيفر لوبيز التي رافقها خطيبها اليكس رودريغز الذي بدا في كامل أناقته ووسامته.

اختارت “لوبيز” لهذه المناسبة ثوباً كلاسيكياً، أسود اللون كشف تناسق جسدها الرشيق وأضفى جمالاً على اطلالتها.

قدّم “فورد” مجموعة من الملابس الحريمي والرجالي استخدم فيها أقمشة جذابة مثل الدانتيل الأسود والساتان الداكن. وغلبت على مجموعة المصمم الشهير الألوان الأحادية مع قطع قليلة بطباعة من الزهور وأخرى تحاكي جلود الحيوانات بأزياء تعيد للأذهان تصميمات من أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات.