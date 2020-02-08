خلافات محمد رمضان مع الإبراشي تعرقل ظهوره في برنامج "التاسعة مساء"

شهدت الأيام الماضية، مفاوضات مع الفنان محمد رمضان، ليكون ضيفا على برنامج “التاسعة مساء” الذي سوف يذاع قريبا على شاشة القناة الأولي المصرية، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، بعد حالة التطوير التي يشهدها التليفزيون المصري.

وقال مصدر من داخل البرنامج، إن العلاقة بين وائل الإبراشي ومحمد رمضان كانت متوترة خلال الفترة الماضية، بعدما هاجمه الأول في عدد من حلقات برنامج العاشرة مساء، وتكرر الأمر أكثر من مرة خلال الفترات الماضية.

وأضاف المصدر، أن وائل الإبراشي لم يتحدث إلى محمد رمضان، ولم يقترح فكرة استضافته في البرنامج، لكن هناك أحد الأصدقاء المشتركين بين النجمين، يحاول إنهاء هذا الخلاف من خلال استضافة رمضان في برنامج الإبراشي الجديد، إلا أنه لم يحسم أمره حتى الآن.

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