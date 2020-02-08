أحمد جمال يروج لأغنية عيد الحب "كل سنة وأنت طيب" عبر "إنستغرام"

القاهرة – لايف ستايل
نشر الفنان أحمد جمال عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” مقطع فيديو لأغنيته الجديدة “كل سنة وانت طيب”، وعلق على الفيديو قائلا: “قريبًا في عيد الحب.. كليب جديد.. كل سنة وأنت طيب”.
وكان الفنان أحمد جمال، قد طرح في أبريل الماضي ألبوم “النسيان”، من ألحانه، وكلمات نور الدين محمد، وتوزيع أحمد إبراهيم.
كما احتفل مؤخرًا بتخطي أحدث كليباته “قصاد عيوني” مليون مشاهدة بعد مرور أسبوع على طرحه من شركة “مزيكا” على موقع “يوتيوب”.
أغنية “قصاد عيوني” هي أولى أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرح باقي أغانيه خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، توزيع أحمد عبدالسلام، والكليب من إخراج اليوناني شريف فرنسيس. وتم تصويره في اليونان.
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