رانيا يوسف تثير الجدل مجدداً وتتصدر قائمة الرائج في غوغل

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت شركة KEMET Film Production الجهة المنتجة لفيلم "صندوق الدنيا" الذي تقوم ببطولته الممثلة المصرية رانيا يوسف، الإعلان الترويجي الأول له.
ويتألف العمل من مجموعة قصص تعبر عن فئات المجتمع المختلفة وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل. ويشارك في بطولته الى جانب رانيا يوسف كل من: خالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسي ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات. والمقرر طرحه بدور العرض يوم 19 فبراير الجاري، وتم تصنيفه للكبار فقط
وتظهر يوسف التي تشتهر بإثارة الجدل في الإعلان الترويجي للفيلم بالبشكير الأبيض، بالتزامن مع تصريحات مؤخرة لها أن تربيتها في احدى مدارس الراهبات هي سبب كونها مؤدبة زيادة عن اللزوم. مما أثار ضجة على وسائل التواصل الأجتماعي لدرجة أنها أصبحت رائجة على محرك البحث غوغل.
النجمة المصرية تقوم مؤخراً بنشاط لافت على صعيد السينما والدراما حيث عرض لها مؤخرًا، مسلسلين عبر شبكة شاهد.نت وهما "الآنسة فرح" و"مملكةإبليس".
كما يعرض لها سينمائياً فيلم "دماغ شيطان".
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