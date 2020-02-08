شكرا لقرائتكم خبر عن "غيرة ومشاكل".. ميرهان حسين تتسبب فى فراق شقيقين بـمسلسل "ختم النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار مسلسل "ختم النمر" للنجم أحمد صلاح حسنى، جدلا كبيراً، خلال الحلقات السابقة، الذى يعرض حالياً على شاشة قناة on e، من إنتاج شركة سينرجى، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، خاصة بعد ظهور الفنانة نسرين طافش فى أحداث السلسل، والذى أربك الجمهور، لاسيما أن نسرين وطافش وأحمد صلاح حسنى جمعهم "الحب من أول نظرة"، وهى المفاجأة التى اعتبرها الجمهور غير متوقعة، خاصة أن "عمر النمر" - أحمد صلاح حسنى، كان غارقاً فى حب "هنادى" - ميرهان حسين التى تزوجها شقيقة إسلام جمال.

ومن المتوقع أن تزداد الأحداث سخونة خلال الحلقات المقبلة، خاصة أن هناك حدثاً جلل سيتم الكشف عنه بين ميرهان حسين وعمر النمر وشقيقة الأصغر، الذى يحبها وهى مازالت تحب " عمر النمر"، اذ دبت الغيرة فى قلب هنادى، وهو ما يجعلها تتسبب فى فراق الشقيقين خلال الأحداث .

وفى سياق متصل، عاد أحمد صلاح حسنى ونسرين طافش من اليونان السبوع الماضى بعد تصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك والتى استغرقت 5 أيام، وذلك بعد تصوير أسبوعين فى مدينة أسوان التى تدور فيها معظم أحداث العمل الذى انطلق عرضه على شاشة ON E يوم السبت 18 يناير، حيث يتم عرض حلقاته بالتزامن مع تصوير المشاهد الأخيرة.

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"ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.

ويخوض أحمد صلاح حسنى بـ"ختم النمر" البطولة الأولى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، آخرهم مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، بينما يسجل المسلسل التجربة الثانية للفنانة نسرين طافش فى الدراما المصرية بعدما قدمت أولى تجاربها عبر مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 2014 تأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز.