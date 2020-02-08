شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لـ"عمرو دياب" ودينا الشربينى بعد نجاح حفل جدة "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى عمرو منسى مدير بطولة العالم للاسكواش، بالحفل الغنائى الناجح للميجا ستارعمرو دياب، الذى أحياه في المملكة العربية السعودية، الجمعة، ونشر عمرو منسى، صورة جمعته مع الفنان عمرو دياب، والفنانة دينا الشربينى، ومروان أمين، وتعد هذه الصورة أحدث ظهور يجمع بين الهضبة ودينا الشربينى بعد نجاح حفله الأخير، فيما شملت الصور التي تداولها منسى، مجموعة اللقطات والفيديوهات من حفل الهضبة في السعودية.

أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلاً غنائيا، أمس الجمعة، وسط حشد جماهيرى كبير فى منطقة سما الغربية بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، مقدما عدد كبير من أغانيه الجديدة بالإضافة إلى بعض أغانى الألبوم الجديد "سهران" المقرر طرحه 12 فبراير الجارى بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.



عمرو دياب ودينا الشربينى وعمرو منسى ومروان أمين

وكانت الهيئة العامة للترفيه السعودية والمنظمة للحفل، أعلنت نفاد جميع التذاكر قبل أيام من موعد الحفل، ويعيش الهضبة حالة نشاط فنى كبيرة منذ بداية عام 2020، حيث أحيا حفلا منذ أيام فى ميديا سيتى دبى وسط حضور جماهيرى هو الأضخم بين كل الحفلات التى أقيمت هناك خلال السنوات الأخيرة.

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ويحيى الهضبة عمرو دياب حفلاً غنائيًا ضخمًا فى الكويت 13 فبراير الجارى ضمن فعاليات معرض الكويت الدولى، وذلك بعد عدة حفلات ناجحة فى المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وحفل دبى.

ويستعد عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد "سهران" يوم 12 فبراير الجارى، بعد أن طرح بروموهات 3 أغنيات من الألبوم عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب وهى "عم الطبيب"، "هيعيش يفتكرنى" و"ياروقانك".

وكان الهضبة قد كشف عن أحدث أغنياته "عم الطبيب"، المقرر أن يطرحها خلال الأيام المقبلة، ضمن ألبومه الجديد " أنا غير" والذى طرح منه أكثر من 6 أغان كاملة عبر يوتيوب والمنصات الإلكترونية، "عم الطبيب" من كلمات صابر كمال، ألحان عمرو دياب، توزيع رامى سمير.