شكرا لقرائتكم خبر عن موسم جديد لمسرحية "المتفائل" بالإسكندرية بدءاً من غدا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح أن العرض المسرحى "المتفائل" من إنتاج الفرقة يعود لجمهور الإسكندرية من جديد غدا الأحد ٩ فبراير فى تمام الثامنة مساء علي مسرح بيرم التونسي بالاسكندرية.

جدير بالذكر ان عرض "المتفائل" حقق نجاحا جماهيرا مبهرا منذ افتتاحه فى يوليو الماضي، وطوال ٩٠ ليلة عرض متواصلة على خشبة المسرح القومي بالعتبة وعلى خشبة مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية رافعا لافتة كامل العدد، ويشارك العرض المسرحى "المتفائل" جماهيره بمحافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة بإجازة نصف العام الدراسي.

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يذكرأن عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من بطولة سامح حسين، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سميرعامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكرالشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.