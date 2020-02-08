شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع فى صورة جديدة ساخرة.. ونجم الأهلى يعلق: "أمور أوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان على ربيع، فى صورة له مرتديا "الفوطة والبرنس" نشرها عبر حسابه على إنستجرام، لتثير سخرية عدد من أصدقائه الفنانين ومتابعيه، منهم طارق الإبيارى ومنى ممدوح، وأيضا نجم الأهلى أيمن أشرف، الذى علق على الصورة، قائلا: "أمور أوى".



على ربيع

يشار إلى أن الفنان على ربيع، يصور حاليا مشاهد مسلسل "وصل أمانة" مع مصطفى خاطر، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث بدأ فريق العمل تصوير المشاهد الداخلية، على أن ينتقل المخرج معتز التونى لديكورات أخرى .

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على ربيع

كانت شركة سينرجى قد تعاقدت مع كل من مصطفى خاطر، وعلى ربيع، وهالة فاخر، ومحمود محمود، ومن المقرر أن يشارك مجموعة من ضيوف الشرف خلال أحداث المسلسل، حيث يعد "وصل أمانة" ثانى المسلسلات الكوميدية فى الموسم الدرامى المقبل، بعد مسلسل "تيمون وبومبا" للنجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى، من إخراج أحمد الجندى.

وفى نفس الإطار تفرغ فاروق هاشم ومصطفى عمر لكتابة سيناريو "وصل أمانة" للنجمين على ربيع ومصطفى خاطر حيث انتهيا من كتابة أول 12 حلقة فى العمل الذى يخرجه معتز التونى وتنتجه شركة سيرنجى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث يعتمد العمل على الحلقات المنفصلة المتصلة فى إطار كوميدى .

يشار إلى أن مصطفى خاطر قدم العام الماضى مسلسل "طلقة حظ" وشارك فى بطولته ىيتن عامر، ميرنا نور الدين، هبة مجدى، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، إخراج أحمد خالد أمين، كما قدم على ربيع مسلسل "فكرة بمليون جنيه" وشارك فى بطولته صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، واخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج وائل إحسان.