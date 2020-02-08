شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثانى..موسيقى يانى تمتزج مع حضارة العلا بمهرجان "شتاء طنطورة"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلّ الموسيقار اليونانى العالمى يانى، على جمهوره، الجمعة، من قلب مدينة العلا السعودية، للعام الثانى على التوالى، ليمزج الموسيقى الكلاسيكية بروعة المناظر الطبيعية، وظهر يانى على مسرح "مرايا"، الذى احتضنته الجبال، بينما أضفت المرايا الموجودة جوًا ساحرًا على المكان، وقدم، على مدار نحو ساعتين، مجموعة من أعماله، التى نالت إعجاب الحاضرين الذين حضروا من مختلف أنحاء العالم.

وكان يانى قد شارك العام الماضى فى النسخة الافتتاحية من مهرجان "شتاء طنطورة"، ليعود هذا العام ويحيى حفلًا ضخمًا على مسرح مرايا، بيعت تذاكره، البالغ عددها 500 تذكرة، بالكامل، ويشار إلى أن مسرح مرايا دخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، كأكبر مبنى صنع من المرايا، كونها تغطى جدرانه الخارجية كافة.

وبدأ محبو يانى فى التوافد على المسرح منذ السادسة مساء، بالرغم من أن العشاء المخصص لهم لم يكن ليبدأ قبل الثامنة، فيما ظهر يانى فى الساعة التاسعة، بدورها قالت سائحة بريطانية، جاءت خصيصًا إلى العلا لحضور الحفل، لموقع "سكاى نيوزعربية": "أتابع يانى منذ سنوات وأملك كل الشرائط والأقراص المدمجة لأعماله. منذ أن عرفت أنه سيكون فى العلا طلبت من زوجى إحضارى، وها نحن هنا".

كما التقت الشبكة الإخبارية بزائرسعودى جاء من المدينة لحضور الحفل، والذى أوضح أنه لا يفوّت أى حفل موسيقى فى العلا، وتابع: "لم تكن الحفلات الموسيقية متاحة لنا فى السابق، ولأننى من عشاق الموسيقى أحرص على التواجد فى جميع الحفلات التى تقام فى العلا، وغيرها من المدن السعودية".

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حفل الموسيقار العالمى يانى فى مهرجان شتاء طنطورة

من جانبه، عبّر يانى عن سعادته بالمشاركة فى مهرجان شتاء طنطورة، حيث قال: "لقد سحرتنى العلا بكل تفاصيلها، فهى مكان فريد للإلهام والإبداع، كما أنها تتميز بطبيعة مذهلة وتاريخ يمكن قراءة تفاصيله على سفوح الجبال.. وللمرة الثانية أشكر الهيئة الملكية لمحافظة العلا على تنظيم هذا المهرجان الفريد فى هذا المكان المميز".

كما أعرب الموسيقار اليونانى عن سعادته بالتواجد فى العلا، من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة به، إذ قال فى مقطع فيديو على صفحته بتطبيق إنستجرام، ظهر فيه بالصحراء قبل أيام من إحياء الحفل: "يا لها من طريقة للاستيقاظ صباحا! فى قلب الصحراء. سعيد جدا بعودتي، وأشعر أننى فى بيتى الثانى".



مسرح مرايا يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية



ياني يقدم موسيقاه على مسرح مرايا

كما أعرب يانى، عن دهشته من التغيرات التى طرأت على مدينة العلا، وقال: "لا أستطيع أن إصدق حجم التطور والتغييرات التى حدثت فى العلا خلال عام واحد. هذا مكان مهم جدا بالنسبة لى، إنه مكان لشفاء الروح".

وفى منشور آخر، أشار يانى إلى إعجابه بمسرح مرايا، قائلا: "خيالك سيتحرر عندما تشهد روعة المناظر التى تخلقها مرايا (مسرح مرايا)"، فيما لا تزال فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" مستمرة حتى السابع من مارس المقبل، حيث سيستقبل مسرح مرايا مجموعة من الفنانين العالميين، أبرزهم المغنى الإسبانى إنريكى إجليسياس، كما ستقدم على المسرح مجموعة متنوعة من الفعاليات التراثية والثقافية والفنية المستوحاة من تراث العلا الذى يعود إلى آلاف السنين.