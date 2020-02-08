شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مليون و400 ألف جنيه إيرادات "لص بغداد" منذ انطلاق عرضه فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم "لص بغداد" إلى 23 مليونا و400 ألف جنيه فى شباك تذاكر موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وذلك منذ انطلاق عرضه، بعدما حقق أمس الجمعة مليون و400 ألف جنيه، تضاف إلى إجمالى ما حصده فى الأيام الماضية، ليواصل تصدره لإيرادات الموسم منذ طرحه يوم الأربعاء الماضى 22 يناير، ومن المتوقع أن تتزايد إيراداته خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفيلم نال إشادات كبيرة لما تضمنه من مشاهد اكشن مميزة وصورة مبهرة وشكل جدسد للمثلين.

وفى سياق آخر، بدأ عرض الفيلم فى جميع الدول العربية وأمريكا وكندا، بدءًا من يوم 29 يناير الماضى، ليحق ايرادات غير مسبوقة خارج مصر، وكان محمد إمام ومحمد عبد الرحمن توتة، قد افتتحا الفيلم في مدينة دبى والأردن، واحتفلا مع الجمهور بعرض الفيلم.

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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد امام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.