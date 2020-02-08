23 مليون و400 ألف جنيه إيرادات "لص بغداد" منذ انطلاق عرضه فى السينمات

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وفى سياق آخر، بدأ عرض الفيلم فى جميع الدول العربية وأمريكا وكندا، بدءًا من يوم 29 يناير الماضى، ليحق ايرادات غير مسبوقة خارج مصر، وكان محمد إمام ومحمد عبد الرحمن توتة، قد افتتحا الفيلم في مدينة دبى والأردن، واحتفلا مع الجمهور بعرض الفيلم.
فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.
"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد امام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.
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