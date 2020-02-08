شكرا لقرائتكم خبر عن اللمة الحلوة.. شريف منير ينشر صورة مع أحمد السقا ومحمد رمضان وعمرو عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان شريف منير صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا ومحمد رمضان، والمخرج عمرو عرفة، وذلك خلال حضورهم حفل خاص بمشاركة عدد كبير من الفنانين ونجوم المجتمع، ودون أن يكشف عن تفاصيل، كتب شريف منير فى تعليقه على الصورة: "السقا.. المخرج عمرو عرفة.. رمضان".

ويأتى هذا بعدما ظهر النجم محمد رمضان، فى مقطع فيديو التقط خلال حفل خاص حضره مع باقة من النجوم بينهم النجم مصطفى فهمى، وفى الفيديو كانت تتعالى ألحان وكلمات أغنية "نمبر وان"، بينما يرددها النجوم الحاضرين فى الحفل، وهى الأغنية التى طرحها محمد رمضان، فى يونيو 2018، وحققت ما يزيد على 131 مليون مشاهدة عبر قناته على يوتيوب.





وفى الحفل ذاته كان حاضرًا النجوم أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير والمخرج محمد سامى وزوجته مى عمر، وخلال الحفل وثق هؤلاء النجوم تلك اللحظات الخاصة بالصور للتأكيد على عمق علاقاتهم والصداقة فيما بينهم جميعًا، وكان قد نشر المخرج محمد سامى صورة تشملهم جميعًا عبر حسابه على إنستجرام.

وفى المقابل، كانت قد نشرت أيضًا الفنانة مى عمر، صورة أخرى تجمعها بالنجمين أحمد السقا، ومحمد رمضان، وقالت فى تعليقها على الصورة، "كلاهما قريب جدًا إلى قلبى"، ويبدو أن هذه العلاقة القوية ناشئة من الأعمال الفنية التى جمعت مى عمر مع النجمين، حيث شاركت محمد رمضان، بطولة مسلسل الأسطورة، فيما شاركت النجم أحمد السقا، بطولة مسلسل "ولد الغلابة".

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يشار إلى أن الفنانة مى عمر، سبق ونشرت صورة عبر حسابها على إنستجرام، وهى بملابس البيت "البيجاما"، وعلقت عليها "أخيرا فى البيت بعد 28 ساعة تصوير"، ومؤخرا أعلنت الفنانة مى عمر دخولها عالم "تيك توك"، بتدشينها حسابا جديدا على الموقع أسوة بالفنانين الذين سبقوها إلى هذا التطبيق الجديد، والذى بدأت فيديوهاته تنتشر بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، وكان أول فيديو لها مقطع قصير مدته 7 ثوانى تقريبا، وأدت به حركات بسيطة.

وتواصل الفنانة مى عمر، تصويرأحداث دورها بمسلسل "الفتوة" أمام النجم ياسر جلال، من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، حيث تجسد "مى" شخصية بنت شعبية من حى الجمالية، وتتعرض للعديد من المواقف التى تجعلها تدخل فى العديد من الأزمات.

المسلسل يتناول بعض الأحداث الاجتماعية فى الحارة المصرية قديمًا وبالتحديد مع بداية القرن العشرين، حيث يسلط الضوء على عصر الفتوات والصراعات التى دارت خلال هذا العصر، ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب ياسر جلال ومى عمر كل من أحمد صلاح حسنى نجلاء بدر، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، ليلى أحمد زاهر، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين.