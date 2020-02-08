شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يطرح أغنية "سقف" من ألبومه الجديد "أنا لوحدى" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب رامى جمال عن طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "سقف"، غدا الأحد، أول أغانى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" المقرر طرحه قريبا بالتزامن من احتفالات عيد الحب، وهى من كلمات الشاعر مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع الموسيقى توما.

وقال رامى، عبر حسابه على تويتر، "العد التنازلى بدأ لأول مفاجأة محضرهالكم فى ألبومى الجديد أنا لوحدى، انتظروا ڤيديو كليب أغنية سقف غداً بإذن الله"، مضيفا: "من أجدد الحاجات اللى هتشوفوها واللى متعملش زيها قبل كده.. أتمنى تعجبكم".

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رامى جمال

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد الملكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

يذكر أن آخر ألبومات رامى جمال، بعنوان "ليالينا" والذى طرحه قبل عام، ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وكان من ضمن أغنياته: "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" و"فوق"، وما اتكلمناش"، و"لولا"، و"مش كفاية"، و"جربت أنساك"، و"ليالينا"، و"من كتير"، و"أنساها ليه"، وتعيشي ليا"، و"ماتظلمنيش"، و"دي العيون".

وأعلن رامى جمال إصابته بمرض البهاق فى نوفمبر الماضى، بعد ظهور بقع بيضاء اللون بمناطق بجسده، دون أن يجد له علاجا، وقرر أن يشارك الجمهور الأمر ليضع حلين أمامه إما الاعتزال أو أن يتقبله الجمهور بهذا الشكل، إلا أنه وجد دعماً كبيراً من الجمهور من زملائه كذلك ليحصل على طاقة ايجابية كبيرة جعلته يكمل مشواره الغنائى ويعود لمزاولة نشاطه ويستعد حالياً لطرح ألبومه الجديد "أنا لوحدى".