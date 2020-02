شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت لأشرف عبد الباقى: مدين لك أنك حببت أحفاد بهجت قمر في المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر، رسالة للنجم الكبير أشرف عبد الباقى، مرحبا بمسرحيته الجديدة "جريمة في المعادى"، قائلا له :" بجد حاجة عظمة ومختلفة، أنا مدين ليك أنك حببت أحفاد بهجت قمر في المسرح".

وقال أيمن بهجت قمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر :"ايه يا أشرف يا عبد الباقي الجمال اللي أنت عامله في جريمة فى المعادي ده ! وايه الشباب الجامدين دول، بجد حاجة عظمة ومختلفة وربنا يبارك لك في اللي عملته لمسرح الريحاني واللي بتقدمه للشباب.. أنا مدين لك أنك حببت أحفاد بهجت قمر في المسرح".



مسرحية كلها غلط "the play that goes wrong" هي رواية كوميدية انجليزية أخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وقام بتمصيرها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayer و Henry shields.

مسرحية كلها غلط "جريمة في المعادي"، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإنتاج وورك شوب.

على جانب آخر انتهى النجم اشرف عبد الباقى من تصوير لغز من ألغاز المغامرون الخمسة فى مسلسل "الكوخ المحترق"، ضمن 8 ألغاز هى عدد حلقات المسلسل المقررعرضه على قناته الخاصة على "يويتيوب"، ويعود عبد الباقى للتصوير قريبا بعد توقفه عدة أيام.

كان عبد الباقى قد بدأ تصوير مسلسله "الكوخ ‏المحترق" عن قصة "ألغاز المغامرين الخمسة" الشهيرة، ‏من تأليف محمود سالم وإخراج سيف يوسف وسيناريو ‏وحوار جوزيف فوزى، ‏وتصدر أشرف عبد الباقى البوستر الدعائى المبدئى ‏للعمل، إذ يتوسط 5 أطفال هم أبطال العمل، كان قد أعلن ‏عبد الباقى عن "أوديشن" لاختيارهم بمواصفات معينة، ‏وبالفعل استقرعلى 3 أطفال وطفلتين.‏

وعن سر اختياره للعمل، صرح عبد الباقى بأنه كان عاشقاً لألغاز "المغامرون الخمسة" ومرتبط بها وكان يحلم بتقديمها بالشكل الذى كان يتخيله وقت القراءة، لافتا إلى أن المسلسل ليس مخصصًا للأطفال، بل هو للكبار أيضا، خاصة من ارتبط بهذه القصص في طفولته.

المغامرون الخمسة سلسلة روايات بوليسة للكاتب الراحل محمود سالم، أبطالها "لوزة ونوسة وتختخ وعاطف ومحب، ويسكنون فى منطقة المعادى.