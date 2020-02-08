شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم رشحوا أكثر من مرة لجائزة الأوسكار ولم يفز أحدهم بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن بدء حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020 والتى ستقام بمسرح دولبى فى هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، لم يعلم الكثيرون أن هناك عددا من أهم وأشهر نجوم هوليوود تم ترشيحهم لنيل جائزة الأوسكار عدة مرات طوال حياتهم الفنية، لكن لم يفز أحدهم بها والأمر الذى يجده الكثيرون مثير للصدمة، ومن أبرز هؤلاء النجوم هو النجم العالمى جونى ديب الذى رشح 3 مرات لجائزة الأوسكار لكنه لم يفز بإحداهم، وكان ترشيحه فى عام 2004 و 2005 و 2008 .



جوني ديب جوني ديب

كذلك النجمة العالمى إيمى آدمز التى قدمت سلسلة من الأعمال السينمائية الناجحة التى حصدت سلسلة طويلة من عبارات الإشادة من قبل الجمهور والنقاد، لكن فى الحقيقة لم تفز إيمى آدمز بأي جائزة من جوائز الأوسكار، وذلك بالرغم من ترشحها للمنافسة عليها 6 مرات، وذلك فى عام 2006 و 2009 و 2011 و 2013 و 2014 و 2019 .



ايمي آدمز ايمي آدمز

أيضا النجم العالمي جواكين فونيكس الذى أبهر العالم هذا العام بتقديمه فيلم " joker " والذى رشح للمنافسة على جائزة الأوسكار بدوره فى هذا العمل، رشح فيما قبل للمنافسة على جائزة الأوسكار وذلك عام 2001 و 2006 و 2013 و لم يفز بأى منها.



جواكين فونيكس جواكين فونيكس

ويدخل قائمة النجوم الذي تم ترشحهم لجائزة الأوسكار عدة مرات النجم العالمى ادوارد نورتون الذى ترشح لجائزة الأوسكار 3 مرات و ذلك في عام 1997 و 1999 و 2015 .

أيضا النجمة العالمية لورا ليني التي رشحت للمنافسة علي جائزة الأوسكار 3 مرات ولم تفز بأى منها، وأتت ترشيحاتها للجائزة فى 2001 و 2005 و 2008.

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والنجم العالمى إيد هاريس تم ترشيحه لجائزة الأوسكار 4 مرات ولم ينل أى جائزة منهم، وكانت ترشيحاته 1996 و 1999 و 2001 و 2003 .

بينما تمر ترشيح النجم العالمي مارك روفالو 3 مرات لجائزة الاوسكار بدون فوز و ذلك قي 2010 و 2014 و 2015 .



لورا ليني



مارك روفالو



ادوارد تورتون