غدًا.. "المتفائل" لسامح حسين تعود لجمهور الإسكندرية على مسرح بيرم التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "المتفائل" من إنتاج الفرقة يعود لجمهور الإسكندرية من جديد، غدًا الأحد الموافق ٩ فبراير في تمام الثامنة مساءً على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن عرض "المتفائل" حقق نجاحا جماهيريا، منذ افتتاحه في يوليو الماضي، وطوال 90 ليلة عرض متواصلة على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وعلى خشبة مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية رافعا لافتة كامل العدد.

"المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.