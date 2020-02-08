10 مارس.. حسم نزاع سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

في تطور جديد للنزاع بين الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ، قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، في جلستها اليوم السبت حجز الدعوى للحكم يوم 10 مارس المُقبل.

القانوني حسام لطفي، محامي الفنان محمد الشرنوبى، في تصريح خاص لمصراوي، قال: "الجلسة عقدت بعد تجديد الدعوى، وقدمنا بها مستندات جديدة نراها حاسمة للنزاع، وحددت المحكمة يوم 10 مارس المقبل للنطق بالحكم".

كانت غرفه صناعة السينما أعلنت الأسبوع الماضي قرارها بإلزام الشرنوبي باستكمال تعاقده مع المنتجة سارة الطباخ، باعتبارها الوكيل الحصري لأعماله.

من جهة أخرى، يستعد الفنان محمد الشرنوبي لحفل زفافه من راندا رياض، خلال الأيام المُقبلة.