"الأقصر للسينما الأفريقية" يختار مايمونا ندياي لتكريمها في دورته التاسعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن اختيار الفنانة الأفريقية مايمونا ندياي، لتكريمها في الدورة التاسعة، والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 6 إلى 12 مارس المُقبل، وذلك عن مجمل أعمالها، إلى جانب مشاركتها بالمهرجان كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وأضافت المخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في بيان صحفي "مايمونا من أهم نجمات السينما الأفريقية ومن أهم الممثلات في قارة أفريقيا، اشتهرت بدورها في فيلم (عين العاصفة)، وكانت الأفريقية الوحيدة في لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية في مهرجان كان السينمائي الدولي، وهي فنانة متعددة المواهب فهي نجمة في التمثيل على مستوى فرنسا وأفريقيا وهي أيضا مخرجة أفلام تسجيلية وروائية وناشطة في المجال الاجتماعي خاصة كل ما يتعلق بقضايا المرأة والطفل".

يُذكر أن مايمونا ندياي ولدت في فرنسا من أب سنغالي ونشأت وترعرعت في غينيا، ثم عادت لفرنسا لدراسة الطب في عمر 18 عامًا، وهناك جذبها المسرح ودرست في معهد الفنون المسرحية في سوربون نوفيل ومن شدة حبها في هذا التخصص استكملت بالدراسات المتعمقة للفنون المسرحية من السوربون، وكانت بداياتها الحقيقية في المسرح في ساحل العاج حيث انضمت لفرقة ياماكو تاتري المسرحية عام ١٩٩٥، وهو مسرح هادف ولديه رسالة واضحة لنشر الوعي فيما يتعلق بالصحة والحياة الاجتماعية، ومثلت على المسرح وفي السينما بساحل العاج لمدة عشر سنوات إذ بدأت مشوارها كمخرجة أفلام وثائقية، ثم قررت عام ٢٠٠٥ أن تقيم في بوركينا فاسو كممثلة سينما ومسرح وبدأت شهرتها في المسرح أولا ثم السينما في السنغال وغينيا وبوركينا فاسو.

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ومن أشهر اعمالها مسرحية "مطاردة الفراشات" عام ١٩٩٢ و"حديقة في الخريف" للمخرج الفرنسي آوتار لوسلياني ٢٠٠٥ و"تحرك" للمخرج جيروم كورنيو ١٩٩٧، و"ثانوية عامة أم زواج" لجون روش كما مثلت في أفلام قصيرة عديدة منها "صحن من الحب" للمخرج العاجي الفرنسي جاك ترابي ومثلت دورا مهما في فيلم المخرج سيكو تراوري "عين الإعصار" الذي حصد جوائز عديدة من مهرجان فسباكو ٢٠١٥، وحصدت جائزة أحسن ممثلة عن هذا الفيلم، وشاركت بالأداء الصوتي في فيلم الكارتون "كيريكو والساحرة" للمخرج الفرنسي المعروف ميشيل آسيلو عام ١٩٩٨، والذي ترجم لعدة لغات أجنبية من بينها اليابانية وحصد أكثر من ٢٠ جائزة حول العالم، ولها عدة أفلام وثائقية تعد علامات في مشوارها الفني.

ومن ناحية أخرى، أكدت إدارة المهرجان أن هناك مفاجأة، تتمثل في الإعلان عن حضور نجم عالمي لفعاليات المهرجان، ومن المقرر الكشف عن اسمه في مؤتمر صحفي يُقام نهاية شهر فبراير الجاري.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين، بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والآثار والخارجية والشباب والرياضة والبنك الأهلي المصري .