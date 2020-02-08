تراند اليوم : وفاة فنان مصري شاب بأزمة قلبية مفاجئة



فقد الوسط الفني والغنائي في مصر، أحد شبابه اليوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، نقل على إثرها للمستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأعلنت وسائل إعلام مصرية وفاة المطرب المصري شريف الفايد، مطرب الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية عن عمر الـ37 عاماً.

ونعى الفايد، عدد كبير من أصدقائه الذين عبروا عن صدمتهم وحزنهم لرحيله المفاجئ، كما نعته وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم.

وقال أصدقائه أنه تعرض لأزمة مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى قبل نهاية الشهر الماضي تقريبا، ودخل في غيبوبة، إلا أنه استعاد وعيه بعد ذلك، لكنه سرعان ما توفي يوم أمس، كما أكد أحد أصدقائه أنه تعرض لجلطات في الرئة دون أن يكشف هل كان يعاني من أزمة صحية في السابق أم لا.



