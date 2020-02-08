تراند اليوم : صالح الجسمي يهدد فنانة كويتية شهيرة ويكشف مفاجأة صادمة

رد الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق المطرب حسين الجسمي، على دفاع الفنانة الكويتية الشهيرة مها أحمد، عن الفنانة المغربية مريم حسين بعد حكم حبسها شهرًا.
وهاجم "الجسمي" الفنانة الكويتية، مهددًا إياها بمصير مريم حسين، وقال خلال مقطع فيديو:"ردي على هالممثلة الكويتية اللي بدأت تتباكى على بنت مريم حسين وسويت لنا هوليلة وقيلم.. طيب انتي زوجك أولى انك تتباكي على أولاده اللي هو بعد ما خلعته زوجته تارك ٣ أولاد كلهم دون العشر سنوات دون فلس وبدون سؤال".
وأضاف: "هدول يا فنانة يا خليجية مو أولى إنك تسترين عنهم ماهو زوجك جنبك على فراشك.. لاتنهي عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت ذلك".
وتابع: "رسالتي للفنانة الكويتية مها محمد لا تتدخلي فيما لا يعنيكي حتى لا تلاقي ما لا يرضيكي.. لا تدخلي في حكم قضاء بلادي ما حدا بيدخل في قضاء بلادك.. مثل ما بنثق في القضاء الكويتي ثقي في القضاء الإماراتي.. من ارتكب حماقة وجرم يتحمل مابيجي".
واختتم حديثه برسالة تهديدية لها، قائلاً: "وما تيجبي سيرتي خليكي مع الرقاصة شهاب.. وكل ما حطتي خلال هاليومين انا موثقه وراخ اتخذ إجرائي معك بالقانون ".
وكان صالح الجسمي كسب قضيته ضد مريم حسين بعد الحكم عليها شهرًا سجنًا يليه الإبعاد عن الدولة في قضية سب وقذف بسبب فيديو خادش للحياء.
View this post on Instagram
#صالح_الجسمي موجهًا حديثه ل #مها الكويتين بعد حديثها عن #مريم_حسين 🙄 #حليمه_بولند #اكسبلورر #ترند #كيوت #نايس #اميره_الطويل #فرح_الهادي #شيماء_علي #هيا_الشعيبي #نهى_نبيل #ريم_عبدالله #دكتوره_خلود #افنان_الباتل #نرمين_محسن #فرح_الهادي #جود_عزيز #هند_البلوشي #امل_العوضي #شهد_الزهراني #روان_بن_حسين #شجون_الهاجري #شيلا_سبت #مودل_روز #شمس_الكويتيه #ساره_الودعاني #فوز_الفهد #نوره_العميريA post shared by Sara Said (@sara_said90) on Feb 6, 2020 at 2:33am PST