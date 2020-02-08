ميغان قد تكسب 100 مليون دولار في العام .. لكنها تنوي السير على نهج ميشال أوباما

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2020 04:43 مساءً - تلقى الثنائي الملكي دوق ودوقة ساكس الأمير هاري وميغان ماركل، الملقبان بـ"ميغإكسيت" الكثير من عروض العمل وعقود الإعلانات، التي لو وافقا عليها سيكسبان 100 مليون دولار في العام.

فوفقاً للمدير التنفيذي للتسويق والعلاقات العامة سيمون هوك ،الصديق المقرب من عائلة كارداشيان ،لن يقلق الأمير هاري و ميغان ماركل إطلاقاُ بخصوص المال في المستقبل،بحسب وسائل إعلام عديدة في كندا وبريطانيا.

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وسيمون هوك "36 عاماً" من كندا،يدير مجموعة شركات علاقات عامة وتسويق ومشاريع ترفيهية بإسم "كوماند أنترناشونال"،قال لصحيفة " ذا مورنيننج توست": أن الشركة تلقت الكثير من عروض العمل المغرية غير المعقولة للأمير هاري والممثلة السابقة ميغان ماركل،ورغم أنه لايستطيع الكشف عن تفاصيلها بالأرقام،إلا أن المقابل المادي يصل لسبعة أرقام."

وقال سيمون هوك: لقد تلقينا عروض عمل لاتصدق في الأسبوع الأول ،لكن ميغان ماركل لا تأخذ أي عروض بالوقت الحالي،وعندما تم سؤال سيمون عن إمكانية تحقيق ميغان مكاسب مالية لعام 2020 الحالي،قال سيمون هوك إنه يتوقع: إذا نفذت ميغان كل شيء،ستكسب 100 مليون دولار في العام.

وأضاف سيمون هوك: "لن تقبل ميغان تقديم أشياء تقليدية أو إعلانات عطور وماشابه،لكنها بالتأكيد ستعمل مع "نيتفليكس" .

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وتفكر ميغان ماركل،وأيضاً زوجها الأمير هاري، بالسير على نهج صديقيهما الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشال أوباما.

وقال سيمون هوك:"لا بد أنها ستفعل مثل ميشال أوباما،ستوقع عقد إصدار كتاب ما،وستتوجه للإنتاج الدرامي والوثائقي،وقد تعود للتمثيل بعمل درامي قوي.

وفرص الثنائي الملكي بكسب الكثير من الأموال الطائلة متاحة بقوة، خاصةً عن طريق رعاية علامات تجارية عالمية،أو بموافقتهما لأن يكونا سفيرين لماركات عالمية راقية تناسب مكانتهما وتتوافق مع شروط ملكة بريطانيا التي اشترطت على حفيدها استشارتها فيما قد يعرض عليهما من أعمال، حتى لا يساء لقيمة العائلة المالكة البريطانية.

ورأي سيمون هوك،هو نفس رأي رون تيروسيان ،الرئيس التنفيذي لشركة علاقات عامة مهمة في نيويورك،حيث يرى هو الآخر أن الثنائي الملكي هاري وميغان يملكان قدرة فريدة بلا حدود للكسب المادي وتحقيق طموحهما بالإستقلال المالي.

ويمكنهما من خلال رعايتهما بعض المناسبات،والمحاضرات وشراكات مع علامات تجارية كسب 8 أو 9 أرقام من المال سنوياً.

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ولن يتفاجأ إذا بدأ الثنائي الملكي بالبحث عن فرص كسب المال في الولايات المتحدة، عندما لايكونان في كندا أو بريطانيا.

وفي أول فرصة حين يعطي الأمير هاري أو ميغان بادرة استعداد ولو صغيرة،ستتحرك العلامات التجارية لتقديم رعايات أو عقود ليقبلا أن يكونا سفيرين لها حول العالم.

وميغان ماركل، بحكم خبرتها، تعرف ذلك جيداً،لهذا تبحث الآن بنشاط غير عادي عن مدير أعمال خاص ومميز لهما، لمشاريعهما وأعمالهما المستقبلية.

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