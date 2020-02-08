بالفيديو: مذيعة ع السيف تسخر من شكل هذه الممثلة… “قصقصة خشم وشعر تركيب”

نشر عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو مقتطعاً من حلقة من برنامج “ع السيف” الذي يعرض على شاشة قناة atv الكويتية.

وفيه ظهرت الإعلامية ليلى أحمد وهي تتحدث عن التغييرات التي طرأت على شكل الفنانة نور الغندور.

وعرضت عدداً من الصور القديمة والحديثة للأخيرة وأشارت إلى أنها كانت من قبل أكثر جمالاً معربة عن استغرابها إجراء الفنانة عمليات التجميل.

وقالت: “كل ما زادت شهرتها ركبت وجه ثاني” مضيفة أنه يتم وضع عشرات كيلوغرامات الماكياج لها وحذرتها مما قد يحدث لوجهها عندما تبلغ سن الخمسين.

واعتبرت أن التمثيل أداء وموهبة وحضور وتابعت: “التمثيل مو ملابس كل يوم نغيرها ووجه كل يوم نغيره. أنا ودي ما تكثر فلوسهم. حين تكثر فلوسهم يضرب العداد عندهم”.

ولفتت إلى أنه لا علاقة بين نور بشكلها القديم وبين وجهها الجديد وأضافت: “قصقصة خشم، شعر تركيب وايد زيادة… حط فيلر شيل فيلر، أنفخ شفايف”.

وتوجهت إليها بالقول إنها تتمتع بالموهبة وإنها لم تأت إلى عالم التمثيل من أجل القيام بالاستعراض. وذكرت أن ما تقوم به من عمليات دليل على أنها تعاني من أزمة ثقة بالنفس داعية إياها إلى مراجعة حساباتها واستعادة جمالها ونعومتها معتبرة أن التجميل إدمان التافهات.