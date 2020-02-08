شاهد: نوال الكويتية مع أصالة وريم المحمودي بفيديو.. هل تستهدف أحلام؟

نشرت الفنانة نوال الكويتية فيديو من داخل منزلها أثناء استضافتها للفنانة السورية أصالة والنجمة المعتزلة ريم المحمودي التي كان ظهورها مفاجأة كونها نادرا ما تظهر عبر الإعلام أو في مقاطع فيديو.

وكان الفيديو الذي تم تداوله مؤخرا وصفه البعض بأنه يحمل “رسالة ملغمة” للفنانة أحلام، لكن آخرين أعجبوا بالفيديو كونه يضم الفنانة الإماراتية ريم المحمودي والتي تعتبر الفنانة الأولى في الإمارات.

ومما لا شك فيه أن “التوتر” قد ساد على أجواء العلاقة بين نوال وأحلام، لكن العلاقة الهشة تهتز بين الحين والآخر، وكان آخرها عندما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بخبر إلغاء حفل الفنانة نوال الكويتية في “ليلة سهم” في موسم الرياض بسبب تعرضها لوعكة صحية.

والتزمت أحلام الصمت ولم توجه أي تعليق للفنانة الكويتية عبر أي صفحة من حساباتها عبر مواقع التواصل، مما جعل بعض الرواد يتساءلون عن السبب، في حين أشار البعض الآخر إلى وجود خلاف بين النجمتين خصوصا أن أحلام كانت قد ساندت الإعلامية فجر السعيد خلال أزمتها الصحية.

في الجانب الآخر استفزت أحلام مواطنتها ريم المحمودي بعد أن هددت أحلام أحد الحسابات الفنية على “تويتر” بسرعة مسح الخبر المنشور وإلا “ماراح يصير خير”، والذي يتحدث عن تفوق الفنانة ريم المحمودي عليها في وقت وجيز.

الخبر الذي تم نشره ومن ثم قام الحساب بحذفه بعد تهديد أحلام له بمسح ما نشره خلال دقائق معدودة، أشار مضمونه إلى أن ريم استطاعت أن تبرز بسرعة فائقة في وقت كانت المنافسة محتدمة، خصوصا وأن أحلام كانت حينها في بداية توهجها إلى أن ريم والتي اعتزلت الفن بعد زواجها من رئيس شركة روتانا سالم الهندي قد اكتسبت الكثير من الجماهيرية وتصويت الجماهير بأنها فنانة الإمارات الأولى دون منازع.

من جانبها لم تعلق ريم على الخبر والتزمت الصمت كعادتها، إذ لا تقحم نفسها في مشاكل.

أما ما يحدث بين أحلام وأصالة، فهي حرب مستعرة لا تنازل فيها من أي من الطرفين، حيث لا تزال قائمة وكل منهما يرفض الصلح.

يشار إلى أن كلا من نوال وأصالة تشاركان في مهرجان فبراير حيث اختارت اللجنة المنظمة لمهرجان فبراير الكويت 2020، المطربين والمطربات العرب الذين يحيون 6 حفلات غنائية داخل فعاليات المهرجان الذي انطلق في 6 فبراير ويستمر حتي 21 من نفس الشهر بـ”مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي”، بناء على طلبات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.