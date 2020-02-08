بالفيديو.. أصالة توجه انتقاداً مبطناً وساخراً لأحلام: الريش جاهز

بعفويتها المعهودة، تحدثت الفنانة اصالة مع جمهورها في حفلها امس (الجمعة) ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير في دولة الكويت، وسخرت في كلامها من اتباع بعض النجمات لسياسة تغيير اطلالتهن خلال حفلهن الغنائي، وكان اخرهن النجمة الاماراتية احلام.

وقالت في انتقادها المبطن والذي اعتبره الغالبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه موجه للفنانة الاماراتية: “عندي فستانين ورا الكواليس حاطتهن احتياط قلت بركي تعودتوا على التغيير فبغيرهن ولا ماشي حالي بفستان واحد!؟”.

واضافت “ماشي. عموماً الريش جاهز”.

وجاء هذا الانتقاد غير المباشر بعد الحفل الضخم الذي احيته أحلام في الرياض أخيراً واطلت خلاله بثلاث فساتين مختلفة من ضمها اطلالة بفستان اسود مع ريش يغطي منطقة الظهر ويبدو كجناحي ملاك، ولفتت الانظار بمجوهراتها الماسية الضخمة والتي بلغ سعرها اكثر من 7 مليون دولار اميركي في اطلالة واحدة.

يذكر ان تلميح اصالة ليس الاول، حيث تمر علاقة النجمتين بحالة من التوتر الشديد منذ العام الماضي بسبب الاعلامية فجر السعيد والتي اوصلتهما الى القطيعة وتأكيد احلام في اكثر من لقاء سريع انها لن تسامحها.