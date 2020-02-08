تفاصيل عروض اليوم الأول لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

قام اليوم السبت عرضين مسرحيين "المنزل" لدولة كوريا الجنوبية و "الممثل" لجمهورية مصر العربية، ضمن فعاليات اليوم الأول لمهرجان أيام الاقهرة الدولي للمونودراما برئاسة د. أسامة رؤوف.
العرض المسرحي الكوري " المنزل " " Home " لمطار القاهرة والذي يشارك ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة د. اسامة رؤوف، العرض الكوري " المنزل " بطولة يونج لي وإخراج كيونج هوا، ويعرض على مسرح الهناجر، بعد مراسم افتتاح المهرجان.
والعرض عبارة عن أغنية شاعرية، تنقلها
ويقدم العرض المصري "الممثل" ومدته 20 دقيقة، ويتحدث عن ممثل كومبارس، يريد أن يأخذ فرصة حقيقية فقرر حبس جميع الممثلين داخلغرف الملابس فى ليلة العرض، ليواجه الجمهور منفردا ويسرد لهم حكاية طويلة من المواقف التى يعانيها عرض "الممثل" عن مسرحية ” الراوى فى مسرحية الليلة، تأليف الفنان خالد الصاوي، تمثيل وإخراج خالد إبراهيم.
يذكر أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، والفنان القدير صلاح السعدني شخصية المهرجان، وتحل روسيا ضيف شرف، ويشارك به 16 عرض مسرحي و15 دولة وتعقد ورشا موازية للفرنسي فرانسوا كيليكا ومن كوت دي فوار لوندري آمون، إضافة لمسابقة للكتابة المسرحية ويكرم المهرجان رائد السيكو دراما الفنان القدير محيي اسماعيل في حفل الختام .
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