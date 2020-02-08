موعد وأسعار تذاكر حفل رامي جمال في التجمع الخامس

يستعد المطرب رامي جمال لإحياء حفل غنائي ضخم بمركز المنارة في التجمع الخامس، وذلك مساء يوم 21 فبراير من الشهر الجاري، ومن المقرر أن سعر تذكرة الحفل 300 جنيه.

ومن المقرر أن يقدم "جمال" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه

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القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع الشعراء تامر حسين، محمد عاطف، جمال الخولى، أحمد الملكى، شادى نور، أحمد عرفان،

رقية عبد العزيز، مصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما الملحنين فهم، بلال سرور، محمد أنيس، ياسر نور، مدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، نادر حمدي، شريف مكاوى، أحمد إبراهيم، أحمد المغربى، وسام عبد المنعم، كريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.