الليلة.. عرض "رسائل العشاق" على مسرح ميامي

يعرض في الساعة الثامنة مساء "رسائل العشاق"، وذلك على مسرح ميامي بوسط البلد شارع طلعت حرب، ومن المقرر أن تتراوح أسعار

التذاكر بين ٣٠، ٥٠ جنيهًا.

"رسائل العشاق" بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا

المليجي، آسر علي، عبدالله صابر، جورج أشرف، غناء وألحان علي الهلباوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، تصميم استعراضات مناضل عنتر، تصميم الملابس هبة عبدالحميد، تأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.