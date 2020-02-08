المسلسل الرومانسي زهرة الثالوث الأكثر بحثًا في السعودية

نجحت حلقة المسلسل التركي زهرة الثالوث 31، المترجمة باللغة العربية في جذب عدد كبير من عشاق الرومانسية والأحداث الدرامية؛ ما زاد البحث عليها في الساعات القليلة الماضية وجعلها في صدارة محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية.

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يعتبر مسلسل زهرة الثالوث من أشهر المسلسلات التركية التي حققت نجاحا جماهيريا داخل وخارج تركيا ووصلت نسبة المشاهدة لملايين وأكثر وذلك منذ بداية عرض الحلقات الأولى منه، حيث تدور أحداث المسلسل في قالب رومانسي تتخلله الرغبة في الانتقام وكيفية تحقيق

ذلك عبر أحداث مشوقة وتجذب المتابعين خاصة بالوطن العربي.

وبكل حماس ينتظر المشاهدين الحلقة الجديدة من زهرة الثالوث لمعرفة رد فعل "ميران اصلان بي" بعد أن قرأ رسالة والدته التي كتبتها بخط يدها وما سيفعله تجاه جدته عزيزة اصلان بيه التي خططت وسعت كثيرًا لإخفاء تلك الرسالة عنه التي تكشف الكثير من الحقائق التي زيفتها، وعقب تلك الأحداث المشوقة احتلت الحلقة رقم 31 من المسلسل التريند العالمي التركي واصبحت بالمرتبة العشرين.

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ويمكنك متابعة مسلسل زهرة الثالوث واسمه بالتركي"hercai menekşe "على:" قناة ATV التركية على النايل سات، وقناة ATV التركية على تركسات، وقناة ATV التركية على أسترا".

فيما يعرض المسلسل بشكل أسبوعي بالتحديد في مساء كل يوم جمعة، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

يذكر أنه تم عرض الجزء الأول من المسلسل في 15 مارس 2019، وانتهى في 31 مايو 2019 ، وهو من بطولة أكين أكينوزو، ايبرو شاهين، جولشن سنترجي أوغلو، سرحات توتوملوير، أويا اونوستاسى، أحمد تانسو تاشانلار، سردار أوزير، جولشن خاطخان، إلاي أركوك، جاهد جوك، عايدة أكسل وماجد سونكان، وتأليف ايدا تازجان وفهرية شاهين، وإخراج جيم كارجى وبنال طايري.