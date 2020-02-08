أحمد الردعان "ديوان العزا مارد" الأكثر مبيعًا في الكويت لعام ٢٠١٩

أكد الشاعر أحمد الردعان أن ديوانه الجديد " العزا مارد ميت للحياة " قد حصل على أكثر مبيعات في معرض الكويت الدولي للكتاب لعام ٢٠١٩ لما يميز الديوان من موضوعات شعرية مهمة أثرت في الجمهور الكويتي بالمعرض أثناء طرحه. الديوان من موضوعات شعرية مهمة أثرت في الجمهور الكويتي بالمعرض أثناء طرحه. حدثت مناقشات عديدة حول أهمية الديوان وتأثيره في المجتمع الكويتي وألافكار التي تناولها الديوان تخاطب الجماهير بشكل ومحتوي شعري مختلف بالإضافة إلي ذلك قرر طبع نسخ جديدة لهذا الديوان بناءً على طلب المكتبات الكبيرة لهذا الديوان وتوزيعه بشكل مميز وتحقيق أرباح خيالية . في المجتمع الكويتي وألافكار التي تناولها الديوان تخاطب الجماهير بشكل ومحتوي شعري مختلف بالإضافة إلي ذلك قرر طبع نسخ جديدة لهذا الديوان بناءً على طلب المكتبات الكبيرة لهذا الديوان وتوزيعه بشكل مميز وتحقيق أرباح خيالية .

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