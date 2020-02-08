ما حقيقة وفاة نجمة Star Academy ريم غزالي؟

ميرنا وليد - بيروت - ضجة مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بأخبار تتحدث عن وفاة نجمة برنامج Star Academy الجزائرية ​ريم غزالي​، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً وقلقاً كبيراً بين المتابعين، الذين عمدوا إلى التعبير عن حزنهم ونعوها.

وتبين فيما بعد، أن هذه الأخبار غير صحيحة، إذ نشرت غزالي عبر صفحتها الخاصة عدداً من هذه الأخبار المغلوطة مع عبارة "حسدونا في المرض وقتلونا"، وتابعت: "حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، إنها النفوس المريضة، تروّج للشائعات من أجل الحصول على عدد كبير من علامات الإعجاب، من دون مراعاة لقلق العائلة والأحباب".

وكانت ريم كشفت من خلال صورة تجمعها بشقيقها عن معاناتها من ورم خبيث في الدماغ، خضعت بسببه لجراحة عاجلة في احدى مستشفيات فرنسا، وحرصت على طمأنة جمهورها باستمرار.

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