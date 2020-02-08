محمد صلاح يرزق بمولودته الثانية ويطلق عليها هذا الإسم

ميرنا وليد - بيروت - رزق لاعب فريق ليفيربول ولاعب المنتخب المصري ​محمد صلاح​ بمولودته الثانية من زوجته ماغي، وذلك في أحد مستشفيات بريطانيا، وقرر إطلاق إسم "كيان" عليها.

وولدت الطفلة الثانية لصلاح في مدينة ليفربول، بعد أن كانت ابنته الأولى "مكة" قد ولدت في العاصمة لندن عام 2014، حيث كان والدها وقتها لاعبا في تشيلسي.

فيما أشارت التقارير إلى أنه من المرجح أن تحصل المولودة الجديدة على الجنسية البريطانية، حيث يحمل صلاح الإقامة الدائمة، كما أنها ولدت على الأراضي البريطانية، ووفقا للقوانين البريطانية فإن الحصول على الجنسية لا يعنى إسقاط جنسية البلد الأصلي؛ إذ سيكون متاحا لكيان صلاح امتلاك الجنسيتين المصرية والبريطانية.

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