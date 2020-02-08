وفاة مطرب مصري عن عمر الـ37 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - إثر إصابته بأزمة صحية مفاجئة، توفي المطرب المصري ​شريف الفايد​، مطرب الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية عن عمر الـ37 عاماً، إذ نعته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

ونعى الفايد، عدد كبير من أصدقائه الذين عبروا عن صدمتهم وحزنهم لرحيله المفاجئ، حيث كشف بعض منهم أنه تعرض لأزمة مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى قبل نهاية الشهر الماضي تقريبا، ودخل في غيبوبة، إلا أنه استعاد وعيه بعد ذلك، لكنه سرعان ما توفي يوم أمس، كما أكد أحد أصدقائه أنه تعرض لجلطات في الرئة دون أن يكشف هل كان يعاني من أزمة صحية في السابق أم لا.

يُذكر أن شريف الفايد تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وكان يدرس بمعهد الموسيقى العربية ثم التحق بفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي منذ تأسيسها عام 2004 كمطرب، وقدم مع الفرقة العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها .