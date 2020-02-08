تحديد موعد زفاف الأميرة بياتريس

ميرنا وليد - بيروت - بعد الكثير من العقبات التي واجهت إقامة زفاف ​الأميرة بياتريس​ حفيدة ​الملكة إليزابيث الثانية​، على خطيبها رجل الأعمال الإيطالي إدواردو مابيلي موتسي، وتحديداً في الفترة الماضية بسبب الفضيحة التي لاحقت والدها الأميرة أندرو، أعلن قصر باكينغهام أخيراً موعد الزفاف، والذي سيكون في الـ29 من شهر أيار/مايو المقبل وذلك في قصر سانت جيمس في لندن.

وقال قصر باكينغهام في بيان: "أعطت صاحبة الجلالة الملكة الإذن بإقامة الاحتفال في الكنيسة الملكية في قصر سانت جيمس، على أن يليه استقبال خاص في حدائق قصر باكينغهام".

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